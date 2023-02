Nel calciomercato estivo il club bianconero punterà su giocatori italiani e dagli ampi margini di miglioramento: nel mirino ci sono Zaniolo del Galatasaray e Frattesi del Sassuolo

28-02-2023 11:35

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Per la prossima stagione la Juventus sta pensando a una squadra “made in Italy”. Dopo aver investito su due fuoriclasse stranieri ultratrentenni come Paul Pogba e Angel Di Maria, secondo la Gazzetta dello Sport al termine della stagione il club bianconero punterà forte su talenti italiani ancora dagli ampi margini di miglioramento: nel mirino della Juventus ci sono Nicolò Zaniolo e Davide Frattesi.

Calciomercato made in Italy per la Juventus

Giovani, italiani e di talento. Questo l’identikit tracciato dalla Juventus per i giocatori da acquistare nel prossimo calciomercato estivo. I bianconeri vogliono tornare a battere la pista del made in Italy che ha fatto la fortuna del club in passato. Ecco perché, secondo la Gazzetta dello Sport, gli investimenti della prossima campagna acquisti saranno concentrati su due giocatori in grado di alzare il livello tecnico tra centrocampo e trequarti: i nomi sul taccuino dei dirigenti della Juventus sono quelli di Nicolò Zaniolo e Davide Frattesi. Obiettivi che potrebbero risultare facili da raggiungere nel caso in cui la Juventus centrasse la qualificazione Champions e non dovessero arrivare penalizzazioni da parte dell’Uefa.

La Juventus e la clausola rescissoria di Zaniolo

A gennaio Zaniolo è stato ceduto dalla Roma al Galatasaray per 22 milioni di euro, la sua esperienza nel calcio turco è appena iniziata, ma la Juventus potrebbe intervenire e farla terminare già a giugno con un investimento sì importante ma non proibitivo. Nel contratto dell’ex Roma con il Galatasaray è infatti presente una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, cifra che si abbasserà automaticamente a ogni sessione di mercato. Già così, però, la Juventus potrebbe essere tentata dall’intervenire: Zaniolo piace da tempo e l’affare non sarebbe considerato un azzardo.

Juventus, affare col Sassuolo per Frattesi

Ma la Juventus ha bisogno anche di forze fresche a centrocampo, considerando anche che Adrien Rabiot è destinato a salutare i bianconeri a parametro zero. Sul taccuino del nuovo responsabile dell’area tecnica Calvo il primo nome della lista è quello di Davide Frattesi, centrocampista “box to box” del Sassuolo.

Stessa età di Zaniolo, 23 anni, Frattesi ha tecnica, dinamismo, intelligenza tattica: sarebbe un giocatore prezioso per la Juventus, pronta a investire per prendere il suo cartellino. Nella scorsa estate l’a.d. del Sassuolo Carnevali indicò in 35 milioni di euro la sua valutazione del centrocampista: la somma è ritenuta troppo alta dalla Juve, ma dopo l’affare Locatelli (pagamento dilazionato su più stagioni) trovare una soluzione tra i due club non sarebbe complicato.