Sarri convince tutti: la risposta ai francesi fa impazzire il web

Come allenatore della Juventus non ha ancora convinto, tra pochi alti (e tante vittorie) e troppi bassi (con lo spettacolo sempre annunciato e mai arrivato) ma come portacolori dell’orgoglio italiano Maurizio Sarri ha guadagnato punti nell’immaginario collettivo. Se riuscirà anche a ipotecare i quarti di Champions lo si vedrà stasera contro il Lione ma le sue parole in conferenza stampa hanno stregato i tifosi.

LA RISPOSTA – Il calcio però non c’entra, Sarri si è preso la scena per aver dato una risposta piccata ai cronisti francesi che gli chiedevano se era giusto che i tifosi della Juve potessero andare allo stadio nonostante l’emergenza per il Corona Virus.

PRECISAZIONE – L’allenatore bianconero è stato chiarissimo nel replicare ai media transalpini: “La mia opinione da questo punto di vista è che il virus è un problema europeo, non italiano. In Italia abbiamo fatto 3500 prove di tamponi, abbiamo un certo numero di positivi. In Francia 300 e ne avete molto meno. Se ne fate 3000, avete gli stessi numeri nostri. Problema europeo, ritengo che i nostri tifosi abbiano tutto il diritto di essere qui”.

IL TWEET – Una risposta che ha esaltato anche Fabrizio Biasin. Il giornalista di Libero su twitter ha scritto: “Sarri: “Il Coronavirus è un problema europeo solo che in Italia si fanno più tamponi”. Eccolo il sarrismo! “.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Ha difeso più l’Italia lui che i nostri politici” o anche: “Finalmente qualcuno che ha il coraggio di dirlo…e direttamente ai Francesi!”

MINISTRO – Un utente osserva: “Se avesse detto:”la vostra cucina fa schifo, la gioconda è nostra e nel 2006 vi abbiamo ciu… le mogli” l’avrebbero dovuto nominare presidente della Repubblica. Subito”, un altro scrive: “Lo vedrei molto meglio come ministro degli Esteri che come allenatore…”.

FAVOREVOLI – La stragrande maggioranza si schiera dalla parte di Sarri: “Mi sta sulle balle ma non ha ragione, ha mille ragioni. Stiamo bloccando il Nord per un’influenza. Solo in Italia queste pagliacciate”.

CONTRARI – C’è anche chi non è d’accordo: “Sul fatto che i nostri tifosi meritino di stare a Lione sono d’accordo io per prima, ma se a Lione sanno che domenica gli stessi tifosi staranno fuori dallo stadio dagli torto tu nel lamentarsi, non c’è logica e il problema l’hanno creato in l’Italia non in Francia”.

IRONIA – Arrivano anche commenti ironici: “Pure virologo adesso” e infine: “Grande uomo Sarri: maestro di calcio, grande banchiere dell’alta finanza, ora anche esperto nel settore medico!”.

