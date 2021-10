Sarri: "Luis Alberto? Il collettivo viene prima del singolo"

26-10-2021 17:04

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della partita di campionato contro la Fiorentina ha parlato delle difficoltà di Luis Alberto nell’inserirsi nei suoi schemi di gioco: “Abbiamo fatto 12 partite e 8 ha giocato da titolare. Nella altre 4 ha giocato 40 minuti, faccio fatica a dire che non giuoca. Ci sono dei momenti della stagione in cui il collettivo viene prima del singolo, spero di risolvere presto i nostri problemi, in modo che ci possiamo poi permettere anche Luis Alberto”.

Le difficoltà attuali dei biancocelesti: “Il momento è di riflessione, è chiaro. Sentendo parlare i ragazzi abbiamo visto che gli alti e bassi si stanno ripetendo da un anno e mezzo e quasi sempre si verificano contro squadre di seconda fascia, chiamiamole così. Questo ci deve far riflettere, c’è qualcosa di sbagliato nell’approccio. Guardando i dati fisici non c’è differenza tra la prima e la terza gara settimanale, ma spesso sbagliamo questa. Vuol dire che il problema è psicologico”.

