Sarri: "Non voglio giocare col Napoli"

Pronta riscossa del Chelsea dopo lo 0-6 subito con il Manchester City. I Blues si sono imposti, nell'andata dei 16esimi di finale di Europa League, sul campo del Malmo: 2-1 per la squadra di Sarri, con Higuain in panchina.

Nel post match, Sarri ha espresso un desiderio: "Se potessi, eviterei di giocare contro una mia ex squadra come il Napoli. Sarebbe un’emozione troppo forte. Se dovesse verificarsi un Napoli-Chelsea però vuol dire che entrambe sarebbero in finale e quindi sarei contento", le sue parole a Sky Sport.

SPORTAL.IT | 15-02-2019 07:10