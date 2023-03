Sarri: "Senza Immobile manca qualcosa"

Non usa giri di parole il tecnico della Lazio dopo il pareggio di Bologna

11-03-2023 23:48

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha analizzato così il pareggio con il Bologna: “Potevamo concludere di più, abbiamo sbagliato alcune occasioni nitide ma se devo parlare della prestazione siamo stati una squadra seria, attenta. Di quello sono contento. Loro sono forti, ribattono colpo su colpo e lo sapevamo. Venivano da una serie di partite in cui erano stati premiati dai risultati, il livello loro è ottimo”.

I problemi in attacco: “Non penso che l’infortunio di Immobile sia lunghissimo, farà controlli nei prossimi giorni. Ci manca, l’anno scorso dopo 26 partite aveva 19 gol, quest’anno ne ha dieci in meno e ha giocato meno. Il resto dei giocatori sono in linea con i gol dell’anno scorso. Ciro per noi è importante, possiamo giocare bene anche senza, ma qualcosa ci manca quando non c’è”.