Sasha Djordjevic finisce in castigo. Per l’allenatore serbo della Virtus Bologna squalifica per 1 gara (sostituita con ammenda di euro 3mila) per aver tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri a seguito dell’espulsione per somma di falli tecnici e per non essersi recato negli spogliatoi, restando nel tunnel di accesso agli stessi.

Ammenda di Euro 750,00 per esposizione di striscione offensivo (indirizzato all’ex allenatore Meo Sacchetti, ndr), invece, alla Vanoli Cremona.

OMNISPORT | 14-09-2020 19:30