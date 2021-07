Sasha Djordjevic riparte: c'è la firma con il Fenerbahce

Un mese e mezzo dopo la fine dell’avventura alla Virtus Bologna, che non l’ha confermato nonostante lo scudetto vinto e la semifinale di EuroCup (e la Champions League vinta nel 2019), Sasha Djordjevic è pronto per ripartire. In grande stile.

Il serbo è infatti il nuovo coach del Fenerbahce: l’ex giocatore di Fortitudo e Olimpia ha firmato un contratto di tre anni.

Curioso sotttolineare come ancora una volta il destino professionale di Djordjevic ha incrociato quello di Igor Kokoskov, che lo ha sostituito alla guida della nazionale serba e che ora lascerà al connazionale la panchina del Fener, avendo deciso di tornare ad allenare in NBA, dove sarà l’assistant coach di Jason Kidd ai Dallas Mavericks.

