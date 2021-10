Sassari, Cavina: “Contro Reggio per cercare la continuità”

È stata una settimana piuttosto complessa quella di Sassari viste le due sconfitte di fila arrivate contro Brindisi e Ludwigsburg, k.o. che hanno chiaramente fatto capire come ci sia ancora molto da lavorare per trovare la miglior forma e la miglior chimica di squadra.

In questo senso, la sfida contro Reggio Emilia in programma domenica al PalaSerradimigni rappresenterà un altro importante banco di prova, un test in cui coach Cavina chiederà ai suoi soprattutto un passo in avanti sul fronte della continuità.

“Come Dinamo arriviamo da due trasferte non positive dal punto di vista dei risultati ma soprattutto dove sono stati commessi errori, in pochi minuti abbiamo concesso troppo agli avversari sia in termini difensivi sia in termini di fluidità in attacco. Tutto questo si riassume con una parola che è continuità, che ancora non abbiamo e che stiamo cercando” ha esordito in conferenza stampa l’allenatore ex Torino.

“Dobbiamo essere bravi a mantenere l’intensità con cui approcciamo la partita anche durante il match e giocare senza strappi, perché abbiamo visto sia a Brindisi sia a Ludwigsburg che quando riusciamo ad entrare in partita e avere continuità siamo capaci di giocare alla pari dei nostri avversari. Dobbiamo concentrarci sull’atteggiamento difensivo, sul proporre invece di subire” ha affermato deciso Cavina prima di presentare gli avversari di domenica.

“Affrontiamo una squadra quadrata come Reggio Emilia che in questo momento è in grande forma, ha giocatori esperti e noi dovremo essere pronti a giocare con continuità per 40 minuti. Non possiamo sbagliare e questo deve essere uno stimolo. Conosciamo il loro valore, sappiamo che fanno tanto canestro e per questo dovremo limitare gli errori mantenendo costante il nostro atteggiamento di intensità”.

OMNISPORT | 08-10-2021 15:08