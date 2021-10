Sassari, Logan: "Si stanno già vedendo i progressi"

21-10-2021 13:51

MVP nell’ultimo incontro del Banco di Sardegna Sassari contro la De’Longhi Treviso, in cui David Logan è stato protagonista assoluto e giocatore decisivo. Il cestista polacco è stato intervistato da La Nuova Sardegna.

L’ex Treviso ha parlato del gruppo che ha trovato a Sassari, degli obiettivi stagionali della Dinamo e infine anche del suo eventuale ritiro…

“Un bel gruppo, ognuno sta cercando di fare del proprio meglio per sé e per la squadra. La preseason e questo inizio di stagione sono momenti importanti per costruire la chimica di squadra e per imparare a fidarci l’uno dell’altro. Sicuramente non possiamo che migliorare e questa è la cosa più importante. I progressi, giorno dopo giorno, si stanno già vedendo”.

“Ancora è presto, è difficile dirlo, tutte le squadre stanno prendendo forma. Credo che verso il periodo di Natale saremo in grado di capire dove saremo in grado di arrivare”.

“Mi sento ancora molto bene, ma chiaramente a questa età devi ragionare anno per anno. Al momento va tutto ok, a fine stagione farò le mie valutazioni. Nel frattempo mi diverto ancora”

