Sassari saluta la Champions, Pozzecco ha un rimpianto

Amaro verdetto per la Dinamo Sassari, eliminata aritmeticamente dalla Champions League con due turni d’anticipo sulla fine del girone dopo la sconfitta contro il Bamberg.

Per la squadra di Gianmarco Pozzecco la seconda parte del percorso europeo in stagione non è stata certo fortunata anche sul piano arbitrale.

Basti pensare a quanto successo contro il Nymburk, ma pure il ko in Germania lascia parecchi rimpianti per alcune decisioni in momenti chiave.

Al termine della gara, Pozzecco non ha nascosto la propria delusione, seppur in toni garbati: “È stato un match avvincente, entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere. Noi siamo sempre stati professionali e mi sarei aspettato lo stesso anche dagli arbitri. Anche questa sera siamo stati penalizzati in alcuni episodi e non è la prima volta”:

“La Champions mi piace, per noi è un periodo complicato, ma penso che in futuro per rendere questa competizione ancora migliore sarà necessario migliorare a tutti i livelli, compreso quello arbitrale” ha concluso Pozzecco.

Ora Sassari dovrà concentrarsi sul campionato, tra regular season da concludere e playoff: sabato sera super-sfida sul parquet della Virtus Bologna.

OMNISPORT | 02-04-2021 11:31