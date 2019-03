Sassari vola, Pozzecco è senza parole

La Dinamo Sassari travolge Trento al PalaSerradimigni confermando l'ottimo momento di forma psico-fisico.

Le parole del coach dei sardi Gian Marco Pozzecco sono allora piene di soddisfazione, ma anche di emozione: “Non posso che ringraziare i ragazzi e il mio staff, questa sera non ho molto da aggiungere".

"Questa è una squadra che fa gruppo, che sta bene insieme e che ci crede – ha aggiunto il 'Poz' – Sapevamo che sarebbe stata una partita fisica, avevo chiesto ai ragazzi di rispondere con la stessa moneta ed è successo. Nel terzo quarto temevo che il quinto fallo di Thomas ci mettesse in difficoltà invece i ragazzi sono stati bravi a non abbassare la guardia e restare uniti. Adesso pensiamo al Pinar e non culliamoci sul piccolo vantaggio".

SPORTAL.IT | 24-03-2019 22:40