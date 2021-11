Sassuolo, Alessio Dionisi: "Mancata la giusta voglia di vincere"

07-11-2021 18:33

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è parso davvero molto arrabbiato oggi in sala stampa nel commentare la sconfitta per 3-2 alla Dacia Arena contro l’Udinese. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Non mi interessano i numer, sapevamo che avremmo fatto noi la partita, ma non dovevamo concedere occasioni dai nostri possessi. Il primo gol è stato troppo semplice per loro, poi siamo stati sfortunati sul 2-2 perché è arrivato su una deviazione, ma nella ripresa non c’è stata la giusta qualità. Abbiamo mosso palla lentamente e una squadra fisica come l’Udinese vince facilmente i duelli che vengono a crearsi. Di buono c’è solo che non dobbiamo ripetere questi errori: oggi sono molto arrabbiato per la nostra prestazione. Dobbiamo essere più squadra, serve più qualità e velocità nel gioco. Avevamo l’occasione di vincere, invece usciamo da questa trasferta senza punti: così non si può essere soddisfatti. Il problema non sono gli assenti: chi è andato in campo è stato bravo. Il problema è che non c’è stata continuità nel secondo tempo. Dobbiamo voler vincere, lo dobbiamo volere molto più di quanto visto oggi”.

