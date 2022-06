Sassuolo: Cancellieri vicinissimo all'approdo in neroverde

24-06-2022 10:49

Tanti nomi in uscita per il Sassuolo. Scamacca, Berardi, Raspadori, Frattesi sono solo alcuni dei nomi pregiati che potrebbero lasciare i neroverdi.

La dirigenza però guarda anche ai colpi in entrata e uno di questi sembra essere Matteo Cancellieri.

La trattativa con l’Hellas Verona è ai dettagli, che significa limare la cifra della spesa per il passaggio del giocatore a titolo definitivo in neroverde. La trattativa ha raggiunto i 6 milioni di euro ed è su questa base che i due club proveranno ad accordarsi nelle prossime ore con la strada che sembra decisamente tracciata.

Il classe 2022 non ha avuto moltissimo spazio in maglia gialloblu in questa stagione. Per lui in tuotale 12 gettoni di presenza conditi da due reti: entrambi i gol messi a segno contro l’Empoli. Uno in Coppa Italia e uno in campionato nello scorso marzo.

