Sassuolo: Carnevali fa una rivelazione su Scamacca

16-06-2022 20:07

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha rivelato a Sky Sport un retroscena di mercato, dicendo di aver incontrato il nuovo guru di mercato del Paris Saint-Germain: “Luis Campos è un amico, ci siamo incontrati in occasione della finale di Champions League. Abbiamo parlato di più giocatori, tra cui anche Scamacca”. La trattativa tra i due club per Gianluca Scamacca ufficialmente non esiste, ma secondo il Corriere dello Sport il PSG avrebbe offerto 40 milioni di euro più 10 di bonus sul piatto e un quinquennale da 3,5 milioni più bonus a salire per il giovane attaccante degli emiliani.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE