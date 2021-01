Sassuolo, De Zerbi: "Emergenza totale, ho mandato segnali 3 mesi fa"

In vista del match contro il Parma, il tecnico del Sassuolo Roberto Zerbi è intervenuto in conferenza stampa: “Sono contento che sia tornato D’Aversa: giocheremo una gara come sempre, sapendo che è stata difficile, ma non cambia il nostro modo di vedere il calcio”.

Sassuolo con diversi assenti: “Il nostro momento di emergenza dura da 2-3 mesi. Poi qualcuno non lo nota perché in Italia i risultati coprono e cancellano tutto, nel bene e nel male. Siccome facciamo risultati sembra che siamo in salute ma l’ho detto altre volte, non stiamo uscendo da questi problemi, domani saremo in emergenza totale. Mancheranno Locatelli, Boga, Berardi mancherà per tanto, out Bourabia, Obiang è squalificato. Ho mandato il segnale due o tre mesi fa, non sono colto alla sprovvista. Domani scenderà in campo una squadra forte. Dobbiamo giocare con la voglia di salire a 32 punti, con la voglia di giocare a calcio, dobbiamo giocare a calcio per fare punti”.

OMNISPORT | 16-01-2021 17:29