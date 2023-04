Sassuolo, Dionisi annuncia il forfait di Berardi e non svela il sostituto

Alla vigilia della partita contro la Juventus, l'allenatore dice: "Non ho ancora deciso se sarà Bajrami o Defrel. Partita da vincere"

15-04-2023 15:17

Domenico Berardi salterà la partita di domani alle 18 che vedrà di fronte, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Juventus. A confermare il forfait è il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi, che però non ha svelato chi sarà il calciatore deputato a sostituirlo: “”O Bajrami o Defrel. Dipende da che partita vogliamo fare, dai cambi in corso, perché hanno caratteristiche diverse. Bajrami si è adattato da subito forse nel ruolo che gli calza meno, Greg lo ha fatto spesso. Sono due giocatori che hanno già fatto bene in quel ruolo. Ad oggi ancora non ho scelto”. Chiunque giocherà, Dionisi pretende però una cosa dalla squadra: “Questa partita è da vincere. Le motivazioni sono sicuramente tantissime. In più, siamo arrabbiati perché con il Verona abbiamo fatto tutto noi. Credo comunque che la Juve sia la squadra più forte d’Italia”.