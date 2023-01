Sassuolo, Dionisi: "E' un gran segnale per il futuro"

Il tecnico dei neroverdi: "Non mi aspettavo questo esito finale"

29-01-2023 16:31

Il clamoroso 5-2 con cui il Sassuolo ha sepolto il Milan è un risultato inaspettato anche per il tecnico degli emiliani Alessio Dionisi: “Quest’anno c’è da rimboccarsi le maniche. Questo è un bel segnale per il futuro. In una partita così ci speravo, ma non mi aspettavo questo esito finale. Abbiamo fatto tanti cambiamenti, quindi serve tempo. Dobbiamo essere più propositivi, più volenterosi”.

“Ho visto la corsa indietro che tante volte non avevo visto e la corsa indietro nel calcio la fa differenza. Se noi attacchiamo con i nostri attaccanti mettiamo in difficoltà tanti, anche una squadra forte come il Milan. Due vittorie a San Siro? Se me l’avessero detto forse non ci avrei creduto, ma forse non avrei creduto neanche di arrivare in Serie A così presto. Ma io voglio fare sempre punti. L’obiettivo è dar valore a questi risultati. L’anno scorso ci siamo riusciti con alti e bassi, che questo risultato ci dia autostima e consapevolezza”.