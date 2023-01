14-01-2023 21:42

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio: dopo tre ko di fila, i neroverdi devono reagire.

“Anche il girone d’andata di tre anni fa è andato nella stessa maniera, per quanto mi riguarda è andata anche peggio col Venezia, siamo stati in zona playout per tanto tempo. Fa parte dello sport, devi sapere e vincere con mentalità”.

“Non è una situazione drammatica – ha spiegato Dionisi -. Saremo noi gli artefici del nostro destino, se abbiamo questi punti è quello che ci siamo meritati”.