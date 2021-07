Sassuolo, doppio colpo dal Brasile: arrivano Matheus Henrique e Ruan

In attesa di conoscere il futuro di Manuel Locatelli, con la Juventus che prosegue a trattare per il centrocampista campione d’Europa con l’Italia, il Sassuolo piazza due colpi in entrata sul calciomercato. Gli emiliani, secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, si sono assicurati due giocatori brasiliani, entrambi di proprietà del Gremio.

Il primo è il centrocampista Matheus Henrique, che indosserà la divisa neroverde fin dai prossimi giorni, mettendosi a disposizione del nuovo tecnico Alessio Dionisi. Nelle ultime ore i due club hanno definito gli ultimi dettagli dell’operazione e il classe 1997 si trasferirà in Italia con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Nell’ultimo campionato brasiliano Matheus Henrique, che può giocare da mediano, interno da centrocampo, trequartista e all’occorrenza anche defilato sulla fascia destra, ha collezionato 29 presenze e 2 reti con l’Imortal Tricolor.

Non sarà l’unico brasiliano ad indossare la divisa neroverde: il club emiliano si è infatti assicurato anche un altro giocatore in forza alla società di Porto Alegre: si tratta del difensore classe 1999 Ruan.

Nel suo caso, però, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, per vederlo in Serie A bisognerà aspettare il 2022: l’accordo fra il Gremio e il Sassuolo prevede infatti che il difensore centrale resti in Brasile fino al mese di dicembre, in modo da concludere il campionato con la sua attuale squadra.



OMNISPORT | 31-07-2021 09:09