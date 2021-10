Sassuolo-Inter: Dzeko entra e segna dopo 33 secondi

Correa e Lautaro Martinez titolari, Dzeko in panchina. In svantaggio contro il Sassuolo, Simone Inzaghi ha inserito il bosniaco nella ripresa, trovando una pronta risposta da parte dell’ex Roma, subito in goal per il pareggio della formazione nerazzurra.

In campo al 56esimo minuto, Dzeko ha segnato l’1-1 dell’Inter al primo pallone toccato: rilancio di Consigli, palla recuperata dall’Inter, cross dalla sinistra e colpo di testa per il pareggio. Primo pallone toccato e sesto goal in campionato, utile a raggiungere Immobile in testa alla classifica cannonieri.

33 secondi sono serviti a Dzeko per siglare l’ennesimo goal di questo suo avvio roboante con la nuova maglia: solamente un mito assoluto come Ronaldo era riuscito a segnare così tante reti con i nerazzurri all’esordio, relativamente alle prime sette gare.

Non solo il goal che ha permesso all’Inter di recuperare il risultato, ma bensì anche l’inserimento che ha costretto Consigli ad intervenire: Dzeko a terra e rigore per i nerazzurri, con Lautaro Martinez a sfruttare il penalty assegnato per l’atterramento del compagno.

Scatenato per tutto il secondo tempo, Dzeko aveva messo dentro anche la personale doppietta, che Pairetto ha però annullato per posizione di fuogioco. Un avvio folgorante per la punta di Inzaghi, sia da titolare, sia da subentrato: un acquisto fin qui, relativamente alla Serie A, decisamente top.

Dzeko, per alzare l’asticella, dovrà però riscattarsi in Champions League: nelle prime due uscite europee tra e più grandi delusioni dei nerazzurri c’è stato proprio il 35enne, ancora a caccia della prima realizzazione con l’Inter nel massimo torneo continentale.

OMNISPORT | 02-10-2021 23:16