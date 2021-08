Sassuolo, Locatelli saluta: “Siete stati la mia famiglia”

Con l’ufficialità del suo trasferimento alla Juventus , per Manuel Locatelli è arrivato il momento di fare i bagagli e imbarcarsi alla volta di Torino .

Prima di trasferirsi nel capoluogo piemontese però l’ex centrocampista neroverde ha voluto ringraziare tutti i compagni e lo staff del Sassuolo dedicando loro un sentito saluto sui social.

“Sassuolo. Cosa dire. Le lacrime di ieri quando ho salutato il gruppo sono la dimostrazione che siete nel mio cuore . Lo sarete per sempre perché mi avete fatto diventare una persona e un giocatore migliore. La vita è fatta di scelte ed era il momento giusto per salutarci , mi avete accompagnato in questo cammino stupendo” ha scritto il nativo di Lecco su Instagram.

“Non è stato facile come sapete ma una volta che superi le difficoltà poi il risultato è straordinario . Siete stati la mia famiglia , mi avete portato a vincere un europeo. Vi vorrò sempre bene. Un pensiero dal profondo del cuore alla famiglia Squinzi che ha dimostrato fiducia in me” ha proseguito Locatelli prima di passare ai ringraziamenti di chi gli è stato accanto nelle ultime stagioni.

“Un ringraziamento speciale a tutti i miei compagni che, tra tirate di orecchie e discorsi, mi hanno reso un uomo. Grazie al direttore Carnevali , Giovanni Rossi e mister De Zerbi per il quale proverò sempre qualcosa di speciale. Grazie a tutti da Fofo a tutte le persone che lavorano in questa oasi di felicità. Vi voglio un mondo di bene. Arrivederci Sassuolo. Manuel”.

OMNISPORT | 18-08-2021 21:49