Sassuolo, Luca Moro: "Non vedo l'ora di giocare contro Ibra"

10-02-2022 21:59

Il prossimo giocatore del Sassuolo Luca Moro, al momento in forza al Catania in Serie C, ha raccontato a Cronache di Spogliatoio della sua voglia di giocare in Serie A, di sfidare i più forti di tutti oltre a essere molto incuriosito dal VAR. Queste sono le sue parole:

“Non conosco ancora nessuno, ma guardo i video di Scamacca e mi rendo conto che è davvero forte. In Serie C arrivano molti palloni sporchi, metà alti e metà rasoterra; in A invece ho visto che la qualità del gioco è diversa e ci sono molti passaggi rasoterra. Sono incuriosito dal Var, immagino che i contatti saranno diversi rispetto alla C dove non c’è, e se un giocatore cade dopo un fallo non visibile senza replay il gioco prosegue. In Serie A bisogna essere più furbi, ma io non vedo l’ora di giocare contro Ibra e contro la difesa dell’Inter […] Quando sto a casa da solo gioco a Fifa e prendo il Sassuolo. L’anno scorso, quando ero alla Spal, ho avuto per la prima volta il mio avatar nel gioco. E devo dire che avevano fatto un bel lavoro”.

OMNISPORT