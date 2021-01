Sassuolo, Obiang: "Mi auguro che Chiesa stia bene"

“Prima di tutto vorrei chiedere scusa perché ho commesso un errore di gioco che alla mia squadra è costato tanto, tutti sano come sono fatto e non avrei mai voluto lasciare la squadra in 10, ne fare un intervento del genere. Mi auguro che Federico Chiesa stia bene”.

Queste le parole tramite i social network, con cui Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo chiede scusa a Federico Chiesa e ai suoi compagni per averli lasciati in dieci dopo il brutto fallo sull’attaccante bianconero.

Dalle prime immagini sembra che Chiesa comunque stia bene e non abbia riportato altro che una forte contusione. E’ andata invece peggio a Dybala e McKennie che, pur non avendo subito alcun contatto, hanno dovuto interrompere il match in anticipo a causa di infortuni più gravi che verranno valutati nelle prossime ore dallo staff medico bianconero.

Il cartellino rosso rimediato dal centrocampista neroverde è costato caro al Sassuolo. L’entrata su Chiesa è stata rivista al Var dall’arbitro Massa che ha deciso per l’espulsione. Un problema non da poco per il centrocampo di De Zerbi che contava sul equatoguineano per fare male alla Juventus.

