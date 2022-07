07-07-2022 10:15

Il Sassuolo è ormai sulla bocca di tutti, grazie soprattutto alla trattativa che sta coinvolgendo la società emiliana e il Paris Saint Germain per Gianluca Scamacca. I gioiellini neroverdi fanno sempre gola a tutti, ma come ogni anno l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali è a caccia di nuovi talenti da fornire a Dionisi per stupire ancora. Il nome di Kristian Thorstvedt, centrocampista del ’99 in forza al Genk, è quello più caldo (il Sassuolo potrebbe pagare la clausola da 10 milioni), ma si sta accendendo un’altra pista interessante.

Piace ai neroverdi anche il profilo del brasiliano Gabriel Veron, attaccante esterno classe 2002 attualmente in forza al Palmeiras. Profilo che ha stuzzicato Carnevali già l’anno scorso, Veron si è messo in mostra al mondiale Under 17 venendo eletto miglior giocatore del torneo, consacrandosi poi con la casacca del Palmeiras con cui ha vinto la Copa Libertadores nel 2021. Due nomi interessanti che si sposerebbero bene nello scacchiere di Dionisi.

