10-11-2022 08:59

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Era la quinta partita stagionale per Giovanni Ayroldi quella di ieri al Mapei Stadium: il fischietto di Molfetta , figlio d’arte, aveva già diretto il Sassuolo in occasione del pareggio interno con il Milan alla quarta giornata, dove assegnò un rigore alla squadra di Dionisi, poi sbagliato da Berardi. In totale sono ora 4 i precedenti tra Sassuolo e Ayroldi: una vittoria e tre pareggi il bilancio. L’arbitro pugliese aveva incrociato invece la Roma in 2 occasioni, in entrambe i giallorossi avevano vinto. Ultimo precedente: Roma-Empoli 2-0 dello scorso campionato ma come se l’è cavata ieri Ayroldi in Sassuolo-Roma?

Sassuolo-Roma, Ayroldi ha ammonito otto giocatori

Ha avuto il suo bel da fare Ayroldi ieri sera. Ben otto i giocatori ammoniti: Laurienté, Ayhan, Lopez, Kyriakopoulos, Pinamonti (S); Zaniolo, Cristante, Mancini ma non è stato un metro severo: i cartellini gialli c’erano tutti.

Sassuolo-Roma, giusto non concedere rigore alla Roma

Pochi i casi contestati, tranne nel finale. Al 40′ Shomurodov chiede l’intervento dell’arbitro per un contrasto duro in area, ma è lui a impattare per primo l’avversario. Giusto non concedere il penalty alla squadra di Mourinho.

Sassuolo-Roma, Ayroldi non dà il vantaggio al 93′ e frena gli emiliani

All’85’ Laurientè se ne va sul fondo e crossa per Pinamonti che manda il pallone sotto la traversa. Timide proteste per la posizione dell’esterno francese: non c’è fuorigioco, il gol è regolare. L’unico vero errore al 93′ quando Ayroldi ferma un contropiede del Sassuolo, un potenziale 3 contro uno per ammonire Mancini che aveva commesso fallo, senza accordare il vantaggio. Un errore simile a quello di Serra in Milan-Spezia della passata stagione, quando il Milan era anche riuscito a segnare con Messias.