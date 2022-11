Sassuolo-Roma 1-1, le pagelle: Abraham si sblocca, Shomurodov delude

09-11-2022 20:37

La Roma accarezza l’idea di tornare al successo dopo il ko nel derby, ma Pinamonti la inchioda sul pareggio: finisce 1-1 contro il Sassuolo, ed è un pareggio sostanzialmente giusto per quanto si è visto in campo. Per i giallorossi solo due vittorie nelle ultime cinque partite: unica nota positiva, Abraham è tornato al gol dopo due mesi.

Le pagelle del Sassuolo

Lauriente 7 – Parte bene sulla sinistra mettendo in difficoltà Celik, poi gli prendono le misure ma è lui il più pericoloso del Sassuolo. Sembra spegnersi, poi trova la forza per offrire prima a Traorè il pallone dell’1-0, sprecato, poi offre il pallone del pareggio a Pinamonti.

Frattesi 6,5 – Impegna Rui Patricio al 17′, sempre molto intraprendente

M.Lopez 6,5 – Regia pulita e puntuale, bravissimo anche a fare da schermo piazzandosi su tutte le linee di passaggio

D’Andrea 6,5 – Bravo sia sull’esterno che quando viene in mezzo al campo, punta Matic e spesso lo mette in difficoltà. Segue sempre Zalewski

Pinamonti 7 – Per quasi tutta la partita non ha spunti di rilievo, anche se è sempre bravo nel lavoro di sponda. Poi piazza la zampata da bomber vero

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 7 – Bravo su Frattesi nel primo tempo e a non commettere fallo su Pinamonti alla mezz’ora. Determinante quando sbarra la strada a Traorè

Smalling 5 – Non sempre attento sui movimenti di Pinamonti, che spesso lo porta in giro per il campo. Va molto meglio quando deve mettere il fisico sulle palle lunghe, ma il centravanti lo beffa in occasione del gol

Zaniolo 6 – Schierato a sinistra, è il più vivo ma anche il più nervoso. Fa movimenti ad aprirsi sull’esterno, ma non sempre i compagni ne approfittano. A volte pecca di lucidità, ma almeno ci prova fino a quando resta in campo

Shomurodov 5 – All’esordio da titolare: spreca il regalo di Zaniolo al 31′, non pervenuto per il resto (Dal 65′ Abraham 7 – Entra e la butta dentro dopo due mesi)

La pagella dell’arbitro

Ayroldi 6 – Non tollera proteste palesi e sventola subito gialli a Zaniolo e Lauriente, tiene in pugno la partita distribuendo gialli a volte anche severi

Un pareggio che complica i piani della Roma: i giallorossi potrebbero infatti venire scavalcati da Inter e Juventus. Domenica la squadra di Mourinho se la vedrà all’Olimpico contro il Torino. Dal canto suo, il Sassuolo chiuderà sabato la prima fase della stagione in casa del Bologna.

