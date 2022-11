09-11-2022 11:00

Sassuolo-Roma apre la seconda tornata di gare della 14esima giornata di Serie A, che si disputerà alle 18.30 allo stadio Mapei di Reggio-Emilia. I giallorossi di Mourinho sono obbligati a vincere dopo aver perso il derby con la Lazio per 0-1.

Sassuolo-Roma, come scenderanno in campo Dionisi e Mourinho

Come si stanno avvicinando alla sfida Sassuolo e Roma? Mourinho dovrà rinunciare a Pellegrini per infortunio. La formazione, però, non sarà stravolta rispetto al derby, con l’utilizzo del giovane Volpato dal primo minuto al posto del capitano giallorosso, a supporto di Abraham (accanto a Zaniolo). Sugli esterni dovrebbero trovare spazio Karsdorp e Zalewski.

Dionisi dovrà rinunciare ancora a Berardi. Il tecnico neroverde si affida al solito 4-3-3 con Pinamonti, Traore e Lauriente a comporre il tridente offensivo. Sfida speciale per Frattesi, inamovibile a centrocampo e in estate vicinissimo al trasferimento in giallorosso (dopo aver trascorso le giovanili nella squadra giallorossa).

Sassuolo-Roma, arbitra Ayroldi

Giovanni Ayroldi della sezione AIA di Molfetta arbitrerà Sassuolo-Roma. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Bottegoni di Terni e Stefano Liberti di Pisa, con Daniele Doveri di Roma 1 come quarto uomo. Al VAR Rosario Abisso di Palermo con Luca Banti di Livorno AVAR.

Ayroldi ha arbitrato i neroverdi per tre volte, col bilancio di una vittoria e due pareggi. La Roma è stata diretta due volte, con un bottino di due vittorie per i giallorossi.

Sassuolo-Roma, probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Traoré, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo; Volpato; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Dove vedere Sassuolo-Roma

Sassuolo-Roma sarà visibile in esclusiva su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma possono vedere il match su Smart Tv, oltre che sulle principali console. L’app è scaricabile anche su tablet e smartphone, mentre sul pc è necessario collegarsi al sito internet di DAZN. La partita è visibile anche su Zona Dazn, al canale 214 di Sky.