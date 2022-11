Sassuolo, Dionisi: "Se si fa una partitina è giusto perdere"

05-11-2022 18:44

Il match della tredicesima giornata di Serie A per il Sassuolo si è concluso con una sconfitta. I neroverdi hanno infatti perso 1-0 in casa dell’Empoli e il tecnico Alessio Dionisi ha commentato così a Sky il ko: “Abbiamo giochicchiato e questo non va bene. Abbiamo giocatori bravi e potevamo mettere in difficoltà l’Empoli, invece abbiamo fatto una partitina. E se si fa una partitina è giusto perdere”.

A Dionisi non è andato giù quanto successo: “Venivamo da un ko, quindi mi sarei aspettato una reazione e invece abbiamo sbagliato l’approccio. Questo non va bene, quest’anno è la prima partita che sbagliamo dal punto di vista dell’atteggiamento. Abbiamo parlato troppo e corso poco”.