Serie A, Roma: Dybala lavora per tornare prima del 2023

08-11-2022 08:31

Paulo Dybala si lavorando duramente per recuperare dalla lesione del retto femorale sinistro. Il tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni ha annunciato, in sede di convocazioni verso il Mondiale in Qatar, che avrebbe chiamato solamente coloro che fossero stati pronti a giocare la prima partita.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, ieri la Joya avrebbe ricominciato a lavorare sul campo di Trigoria col pallone, e dunque il suo recupero si avvicina. Anche Mourinho spera nel veloce recupero dell’ex Juve. Senza di lui in campo i Giallorossi fanno molta fatica a segnare, risultando ormai fondamentale per la manovra offensiva della Roma.

La speranza è che possa tornare per il Torino, prima della sosta Qatar.