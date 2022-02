Sassuolo, Scamacca: "Un'altra grande serata"

20-02-2022 20:22

L’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca a Dazn ha parlato dopo la splendida vittoria dei neroverdi a San Siro contro l’Inter: “Di serate belle fortunatamente ne abbiamo passate parecchio quest’anno. Oggi tre punti erano fondamentali contro una squadra molto forte, una delle favorite”.

“E’ merito della squadra che mi aiuta, del mister. Io ci metto sempre del mio per cercare di migliorarmi e dare il massimo per il gruppo. Perché non ho esultato perchè pensavo fosse fuorigioco”.

