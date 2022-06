Sassuolo: se parte Berardi si punta su Orsolini

06-06-2022 14:16

Il calciomercato ufficialmente non è ancora iniziato, ma tante società stanno già programmando il futuro.

Una delle più attive è senza dubbio il Sassuolo che vuole muoversi per tempo, per progettare un’altra stagione importante. Tutto gira intorno all’eventuale cessione di Domenico Berardi: questa infatti, potrebbe essere l’estate in cui il capitano neroverde potrebbe lasciare la sua comfort zone per andare a giocare in una big.

Se così fosse, in caso di di addio, il Sassuolo avrebbe già individuato il suo sostituto: si tratta di Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, che potrebbe a sua volta chiedere la cessione ai rossoblù, nel caso in cui Mihajlovic dovesse puntare ancora sul 3-5-2, un modulo a lui poco congeniale e che non si sposa con le caratteristiche dell’ex Ascoli.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Bologna per vendere l’esterno d’attacco chiederebbe tra i 12 e 15 milioni di euro.