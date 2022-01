Sassuolo, sfuma l'arrivo di Lucca: "Non c'erano le condizioni"

31-01-2022 19:29

Sfuma il passaggio al Sassuolo di Lorenzo Lucca. Probabilmente non solo per la sessione di mercato di gennaio.

A comunicare il sorprendente epilogo della trattativa tra il club neroverde e il Pisa, proprietario del cartellino dell’attaccante rivelazione della Serie B, è stato Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo:

“Abbiamo trattato, ma non c’erano le condizioni per concludere l’affare. Noi lo seguivamo da un po’ di tempo, ma alle nostre condizioni: non c’è stato alcun accordo con il Pisa e ci siamo lasciati da amici”.

“Il discorso è stato prettamente economico. Ci sta che il ragazzo possa avere degli alti e bassi, ma non ci siamo fermati per questo. Inizialmente c’era la volontà del Pisa di poterlo fare, ma la proprietà ha avuto un’idea diversa. Vedremo per il futuro”.

Ufficiale, invece, l’acquisto da parte del Sassuolo di Luca Moro, attaccante classe 2001 di proprietà del Padova in prestito al Catania, dove concluderà la stagione prima di trasferirsi in Emilia.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT