Sassuolo: si segue una nuova pista per l'attacco

16-06-2022 09:26

Porte girevoli in attacco a Sassuolo. Probabile che la società emiliana veda partire uno tra Scamacca, Berardi e Raspadori o forse, anche più di uno.

Il ds Carnevali per questo motivo è alla ricerca di profili che possano riempire i buchi lasciati da queste eventuali partenze. Come spesso accade, la bravura dei neroverdi nel cercare talenti da inserire in squadra è nota e per questo motivo c’è un’idea nuova, proprio per l’attacco della squadra di Dionisi.

L’ultimo nome è quello di Matteo Cancellieri, con i neroverdi che hanno già effettuato un sondaggio con l’Hellas Verona per capire la fattibilità dell’affare. La trattativa è in fase iniziale, ma ci sarebbero buone premesse da ambo le parti, per lo sviluppo.

