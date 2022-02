Sassuolo, tris in casa delle grandi: è la quarta a riuscirci

20-02-2022 21:22

La prima stagione di Alessio Dionisi sulla panchina del Sassuolo, dopo tre anni di gestione De Zerbi, è stata all’insegna di qualche alto e basso di troppo, ma, si sa, non è mai facile avere continuità quando si sceglie di valorizzare i giovani, seppur di talento.

Grazie al successo in casa dell’Inter, però, arrivato dopo quello di ottobre a Torino contro la Juventus e dopo l’altra “presa” di San Siro, a novembre contro il Milan, i neroverdi sono entrati nel ristrettissimo novero di club capaci di vincere nella stessa edizione della Serie A in casa delle tre grandi per eccellenza del calcio italiano.

Prima dei neroverdi c’erano riusciti solo il Grande Torino nel 1946-’47, il Vicenza nello stesso anno e la Fiorentina nella stagione 1955-’56.

I granata e i viola avrebbero poi vinto lo scudetto al termine del campionato, mentre il Vicenza chiuse quella stagione al quinto posto. Difficilmente il Sassuolo concluderà la Serie A 2021-2022 così in alto, ma un posto nella storia è assicurato.

