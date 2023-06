Saudi Champions: l'Arabia corteggia Juventus e Barcellona

Nel caso in cui i due club venissero esclusi dalle Coppe europee per ragioni giudiziarie, si aprirebbe una possibilità

19-06-2023 09:23

L’Arabia Saudita non corteggia solo giocatori, dirigenti e allenatori, ma anche grandi squadre europee. E così ecco dietro l’angolo la possibilità – a dire il vero remota – che Juventus e Barcellona l’anno prossimo possano partecipare alla Saudi Champions. Lo scrive Tuttosport. Se i due club dovessero essere esclusi dalla Coppe europee a causa delle vicende giudiziarie, ecco che ci sarebbe questa possibilità. Una minaccia alla Uefa dopo che è naufragata la Superlega. “Un progetto che in condizioni normali sarebbe destinato a morire in tempi brevi, ma che potrebbe acquisire forza nel caso in cui Juventus e Barcellona dovessero essere escluse dalle competizioni europee”.