Saudi League Benzema in fuga da Gedda, chiuso l’account Instagram: l’ex Real pensa al ritiro?

30-12-2023 12:50

Potrebbe chiudersi con largo anticipo l’avventura in Arabia Saudita per Karim Benzema. Il giocatore francese infatti è letteralmente in fuga dalla Saudi Pro League dopo l’arrivo soltanto qualche mese fa. Il problema principale risiede nelle scarse prestazioni e nelle critiche ricevute dai tifosi della sua squadra all’Al-Ittihad.

Benzema e la fuga da Gedda

Nelle ultime ore fonti vicine a Karim Benzema rivelano che il giocatore ha lasciato Gedda, la città che ospita l’Al-Ittihad. Il francese non avrebbe preso parte agli ultimi allenamenti diretti da Marcelo Gallardo. Al momento si fanno diverse congetture ma non c’è nessuna certezza sui motivi di questa fuga né su dove si trovi l’ex attaccante del Real Madrid.

La delusione dei tifosi sauditi

L’arrivo di Karim Benzema in Arabia Saudita è stato salutato con grande gioia da tifosi e addetti ai lavori con il francese che in ordine di popolarità arriva dietro solo a Cristiano Ronaldo. La sua stagione fino a questo momento racconta di 12 gol e 5 assist in 20 presenze con la maglia dell’Al-Ittihad, ma nonostante numeri più che buoni sono arrivate delle critiche molto dure all’indirizzo del giocatore francese che è finito nel mirino per le deludenti prestazioni in occasione del Mondiale per club e poi nella gara contro l’Al-Nassr del rivale Cristiano Ronaldo.

Le critiche dei tifosi e l’addio a Instagram

Nel corso delle ultime settimane le critiche verso Benzema sono diventate sempre più pesanti al punto che il giocatore prima di far perdere ogni traccia di sè, ha deciso anche di chiudere il suo account su Instagram. Il social era infatti diventato il mezzo preferito dei tifosi per far sentire la loro voce contro il calciatore e non sempre nei modi migliori. Stanco di tutto questo e prima di lasciare Gedda, Benzema ha deciso di disattivare il suo account.

Benzema e il contratto da sultano

Karim Benzema ha deciso di chiudere la sua esperienza europea al termine della scorsa stagione ed è stato tra i primi a firmare per la Saudi Pro League. Il 6 giugno scorso è arrivata l’ufficialità della sua decisione di vestire la maglia dell’Al-Ittihad a fronte di un contratto fino al 2026 per complessivi 200 milioni di euro, una cifra record per l’attaccante francese.

A distanza di soli sei mesi però la situazione sembra essere già arrivata al punto di non ritorno e persone che conoscono l’attaccante francese da vicino, rivelano che Karim negli ultimi mesi sembra aver perso la voglia di giocare al calcio e che avrebbe anche cominciato a pensare al ritiro. Difficile però pensare che possa lasciare sul piatto una cifra del genere.