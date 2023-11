Argentina, Gallardo pronto a mollare l’Arabia per la Selecciòn? Il retroscena

Marcelo Gallardo era stato già accostato alla nazionale argentina prima di andare all'Al Ittihad, potrebbe accadere ora in caso di addio di Scaloni

24-11-2023 10:46

Marcelo Gallardo è da poco arrivato in Arabia Saudita e nemmeno il tempo di guidare i primi allenamenti della sua nuova squadra, l’Al-Ittihad, che già si fa forte la voce dall’Argentina che possa diventare l’erede di Lionel Scaloni, qualora l’attuale ct della nazionale argentina lasci definitivamente l’incarico. Intanto, Benzema e compagni si preparano a scendere in campo – guidati dal nuovo tecnico argentino – oggi pomeriggio ore 16:00 nella Saudi League nella sfida in trasferta contro l’Al Ettifaq di Gerrard.

Marcelo Gallardo e il suo legame con la nazionale argentina

Come noto, il nome dell’ex allenatore del River, è sempre stato legato alla nazionale per i suoi trascorsi con la maglia dell’Albiceleste (ha giocato due Mondiali, Francia 1998 e Corea-Giappone 2002) e per tutto quello che ha già dimostrato come tecnico. Due anni fa, l’attuale allenatore dell’ Al Ittihad parlò per la prima volta della possibilità di diventare ct della nazionale albiceleste: “È un desiderio di ogni allenatore. Non misuro l’età. Ci deve essere un desiderio da entrambe le parti. Devono venire a cercarti e dire: questo è quello che vogliamo fare. E poi tu dici “questo sì, questo no” . C’è essere un progetto, gente preparata, ma a che prezzo? Ti vengono a cercare dal River e ti dicono che devi venire e tu dici: dove andiamo?”

Come Gallardo potrebbe diventare ct della nazionale argentina

Allo stato dei fatti, quante possibilità ci sarebbero che Gallardo possa diventare l’allenatore della nazionale argentina nell’ipotetico caso di succedere a Scaloni in caso di un suo addio? Forse ti può interessare Bobo tv, colpaccio di Vieri: lunedì con Veron c’è ospite Scaloni, ct Argentina verso il Real Madrid? Senza più Adani, Cassano e Ventola l'ex bomber dell'Inter lunedì ha in scaletta altri due super-ospiti, compreso l'allenatore campione del mondo Come ha potuto constatare il giornale sudamericano Clarín, esiste una clausola onerosa per l’interruzione del contratto prima del giugno 2025 ma L’AFA dovrebbe sostenere un costo molto elevato per riuscire a liberare Gallardo. L’unica difficoltà reale per Gallardo potrebbe essere il suo rapporto conflittuale con Claudio Tapia, attuale Presidente della Federazione calcistica dell’Argentina. In passato l’ex tecnico del River aveva espresso parole dure nei confronti delle questioni organizzative ma – per il suo amore profondo verso l’albiceleste – si era sempre detto disposto a sistemare i rapporti con il capo dell’Afa qualora ci fosse stata la possibilità di essere il ct della nazionale. Marcelo Gallardo è pronto al debutto con l’Al Ittihad