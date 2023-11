Saudi League, la sfida di Gallardo: dalla suggestione Napoli all’Al-Ittihad di Benzema

I prossimi appuntamenti di Marcelo Gallardo: dal recupero punti nella Saudi League alla Champions asiatica per poi arrivare al Mondiale per Club

18-11-2023 17:06

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Nuno Espirito Santo – Lopetegui – Gallardo. Il famoso detto “tra i due litiganti il terzo gode” ha portato inaspettatamente alla fumata bianca -e al rilancio- del tecnico argentino Marcelo Gallardo sulla panchina dell’Al Ittihad in Saudi League. Poteva esserci Julen Lopetegui, ex ct della Spagna, a guidare le stelle Benzema e N’Golo Kanté dopo l’esonero di Espirito Santo ma all’ultimo il tecnico spagnolo ha deciso di declinare la proposta. Così, l’Al Ittihad ha ufficializzato Gallardo, spesso apparso nel novero dei papabili al Napoli, accostato alla panchina azzurra sia dopo Spalletti che dopo l’esonero di Garcia. Le sfide del nuovo tecnico argentino in attesa del Mondiale per Club in Arabia fra meno di un mese.

Marcelo Gallardo dal River Plate all’ Al Ittihad

Marcelo Gallardo ha accettato una offerta monstre per diventare il nuovo allenatore dell’Al Ittihad: percepirà 22 milioni di dollari a stagione e il suo contratto sarà valido per 18 mesi rinnovabili.

L’ex tecnico del River, fermo da circa un anno dopo otto stagioni trascorse alla guida dei Millonarios, sarà il nuovo allenatore del club della zona orientale di Gedda – campione d’Arabia 2022/23 e della Saudi Super Cup – che parteciperà alla prossima Coppa del Mondo per Club (a partire dal 12 dicembre 2023).

Gallardo potrebbe sfidare il City al Mondiale per Club

Il 24 novembre l’Al Ittihad sfiderà fuori casa l’Al-Ettifaq di Gerrard nella Saudi League (che da quest’anno viene trasmessa su La7 e La7D) e dopo soli tre giorni dovrà cercare di mantenere il primato nel girone della Champions League asiatica (12 punti) contro il Futbol Klubi Olmaliq, club dell’ Uzbekistan (ultimo in classifica nel girone ancora a zero punti).

E tra meno di un mese la sfida più importante per Marcelo Gallardo sarà il Mondiale per Club (con l’Al Ittihad partecipante in quanto club vincente del campionato del paese ospitante): si parte con i play off il 12 dicembre 2023 – ore 19:00 – contro l’Auckland City (club neozelandese) e in caso di superamento del turno tra le possibili avversarie ci potrà essere anche il Manchester City di Guardiola, vincitore della Champions League europea 2022/23 e primo attualmente in questa stagione di Premier.

I trascorsi argentini di Gallardo e le chiamate rifiutate in Europa

Storia vincente e rivoluzionaria per Gallardo che ha allenato il Nacional Montevideo per una stagione, vincendo il titolo, e il River Plate per otto anni e mezzo portando a casa ben 14 trofei. Dopo il suo addio al River, sono state tante le squadre che hanno provato a portarlo in Europa: dal rifiuto alla Roma (prima dell’arrivo di José Mourinho) e all’ Olympique Marsiglia (ora con Gattuso in panchina); la squadra che però è stata più volte vicina a Gallardo è stata sicuramente il Napoli. Già dai saluti di Spalletti e prima dell’esonero di Garcia si era iniziato a parlare dell’ex River.