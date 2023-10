Napoli, dall’Argentina riferiscono di un contatto con Gallardo: Garcia ancora a rischio

Secondo una tv sudamericana il club di De Laurentiis avrebbe iniziato a parlare con l’ex tecnico del River Plate, che ha già rifiutato le offerte di altre 6 squadre europee

13-10-2023 12:59

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un ex numero 10 argentino ad allenare la squadra che fu di Diego Armando Maradona: è l’ipotesi suggestiva, almeno sul piano mediatico, avanzata da Canal 26, tv sudamericana secondo cui Marcelo Gallardo, ex fantasista e tecnico del River Plate, sarebbe stato contattato dal Napoli, che vorrebbe ingaggiarlo per rimpiazzare Rudi Garcia.

Napoli, Garcia ancora a rischio esonero

La situazione di Rudi Garcia al Napoli s’è tutt’altro che rasserenata. Dopo il sondaggio e il no di Antonio Conte alla panchina degli azzurri il presidente Aurelio De Laurentiis s’è convinto a continuare con l’allenatore francese, ma intanto prosegue nel guardarsi attorno, in cerca di un nuovo tecnico da chiamare se il Napoli dovesse continuare a tenere un andamento altalenante nel gioco e nei risultati. Ad eccezione di Conte, però, in Europa non ci sono tecnici che convincano a pieno ADL: ecco perché il presidente degli azzurri starebbe guardando al Sudamerica.

Dall’Argentina: contatto Napoli-Gallardo

Secondo l’emittente argentina Canal 26, infatti, ci sarebbe stato un contatto tra il Napoli e Marcelo Gallardo, 47enne allenatore che ha vinto tutto con il River Plate comprese due edizioni della Copa Libertadores. Dal giorno del suo addio ai Millonarios, il nome di Gallardo è stato accostato a un gran numero di club europei: il suo sbarco nel calcio del Vecchio Continente sembrava prossimo in estate, invece l’ex numero 10 della Selecciòn ha rifiutato varie offerte e attende ancora la chiamata giusta. Secondo Canal 26 sono addirittura 6 le proposte rifiutate da Gallardo, ultima delle quali quella proveniente dal Siviglia.

Napoli, pro e contro della scommessa Gallardo

Gallardo starebbe valutando l’idea di approdare al Napoli, club che esercita un grande fascino presso gli argentini e che ha un organico con caratteristiche adatte al suo gioco. L’ex numero 10 pratica infatti un calcio offensivo, fatto di possesso palla e grande aggressività in fase di recupero: due qualità proprie del Napoli campione d’Italia con Luciano Spalletti nella scorsa stagione. Quanto al modulo, Gallardo s’è dimostrato negli anni un tecnico versatile: quasi mai ha rinunciato alla difesa a 4, alternando però 4-3-3, 4-2-3-1 e, nell’ultima stagione, 4-3-1-2. I dubbi su Gallardo, più che altro, vertono sulla sua assoluta mancanza di esperienza nel calcio europeo e sulle difficoltà di adattamento a stagione ormai in corso.