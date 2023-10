Napoli, De Laurentiis punta tutto su Conte: arriva la risposta del tecnico

Il presidente azzurro lo vorrebbe al posto di Rudi Garcia, ormai sfiduciato dai giocatori: ma tramite instagram il tecnico pugliese ha reso noto di voler restare fermo e pensare alla famiglia

11-10-2023 18:38

Più che una voce, stava diventando un boato, nelle ultime ore. E il ritornello era sempre lo stesso: De Laurentiis che esonera Rudi Garcia, il nome di Antonio Conte è tra i più accreditati per la panchina azzurra. Eppure, qualcuno ha interrotto il boato.

Conte-Napoli, per ora non si fa

Lo stesso Antonio Conte, infatti, ha tenuto a chiarire attraverso una storia comparsa sul suo profilo Instagram, nella quale si legge: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti – afferma il tecnico leccese – ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi al famiglia“. Insomma, un chiaro “no grazie” rivolto, con ogni probabilità, al presidente Aurelio De Laurentiis, che ne ha sempre apprezzato il lavoro svolto nel corso degli anni. Eppure, sembrava ormai scritto nel destino che questo matrimonio si consumasse.

Conte chiede rispetto per Garcia

Martedì sera Conte era a Torino per l’evento dei 100 anni del sodalizio tra la Juventus e la famiglia Agnelli. Pungolato sul Napoli, l’ex tecnico proprio dei bianconeri era stato categorico: «Ci vuole rispetto ed educazione», a proposito dell’ipotesi azzurra. Il riferimento è probabilmente all’attuale allenatore del Napoli, Rudi Garcia, sempre più sfiduciato dai suoi stessi giocatori nel giro di tre mesi. Fatto sta che le parole di Conte sono state chiare, e da qui si apre il ventaglio delle ipotesi: non è interessato a prendere una squadra in corsa, non vuole “bruciarsi” nel tentare di rilevare la pesante eredità di Spalletti, o molto più prosaicamente non ha trovato l’accordo economico con De Laurentiis. Cosa molto probabile, visto che l’oneroso stipendio di Conte avrebbe rappresentato un sacrificio non da poco per le pur floride casse azzurre.

Napoli, De Laurentiis non si arrende

Sta di fatto che molto probabilmente De Laurentiis tornerà alla carica: il sogno di Conte l’ha sempre avuto, sin da quando divorziò con la Juventus nel 2014, ed ora potrebbe finalmente concretizzarlo, fermo restando le enormi differenze tattiche tra la filosofia di gioco del Napoli, impiantata sin dai tempi di Benitez, e quella “contiana”. Gli altri nomi restano sullo sfondo; Tudor, Gallardo, Giampaolo. In particolare i primi due probabilmente sarebbero all’altezza di una piazza come Napoli, ma di certo non “stuzzicano” il presidentissimo come invece Antonio Conte. Perché i curricula parlano chiaro, e quello del leccese, grida forte.

