Juve, 100 anni di Agnelli: l'impegno di Elkann, la frecciata di Allegri e Conte parla del Napoli

Festa grande al PalaAlpitour di Torino per i cento anni di presidenza Agnelli: parata di stelle di ieri e di oggi, l'ovazione più fragorosa per il "capitano" Del Piero.

10-10-2023 22:39

Festa grande al PalaAlpitour di Torino per i cento anni di presidenza della Juventus della famiglia Agnelli, cominciata ufficialmente il 24 luglio 1923. Parata di stelle di ieri e di oggi per “Together, a Black & White show”, un grande evento di spettacolo e sport con tanto di amichevoli sul campo di calcio a sette tra squadre composte da tifosi vip (Juventus Family Match) e soprattutto dalle Legends, campioni e campionissimi che hanno vestito la maglia bianconera. Ovazioni per tutti, da Michel Platini a Zinedine Zidane, da Antonio Conte a Ciro Ferrara. La più fragorosa? Per il “capitano”, Alessandro Del Piero. E un ricordo speciale per Gianluca Vialli, andato via troppo presto qualche mese fa.

Juventus Legends, le parole di John Elkann

Nel corso della serata John Elkann, numero uno di Exor, gruppo che controlla il club bianconero, ha ribadito ai microfoni di Sky l’impegno della sua famiglia per la Juve e l’attenzione del club bianconero per la beneficenza e la solidarietà: partner della serata Save The Children, l’organizzazione internazionale che da oltre cento anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro.

“Il legame della nostra famiglia con questo club ha cento anni di storia, la cosa più importante è la passione che c’è nella nostra famiglia e in tutte le famiglie juventine. La Juve rappresenta un grandissimo amore da parte di tutti noi, un amore che si tramanda di generazione in generazione, basta vedere i miei figli che sono in campo adesso. Questa serata è la dimostrazione di quanto la Juventus sia positiva e quanto bene abbia fatto e possa ancora fare“.

Allegri e la stima per Lippi, Capello e il Trap

Presente anche Massimiliano Allegri, con una delegazione di calciatori della Juventus che non sono partiti con le rispettive nazionali:

“Serata emozionante, abbiamo incontrato chi ha fatto la storia della Juventus. Mi ha fatto piacere soprattutto rivedere Lippi, con Marcello ho un rapporto di vecchia data, è stato per me un punto di riferimento”. Quindi la frecciata tra le righe: “Lippi è stato un allenatore pratico ma vincente, così come lo sono stati Capello e Trapattoni, tutti grandi allenatori della Juventus. I campioni che più ho apprezzato? Platini per me era un punto di riferimento, così come Zidane. Il bello della Juventus è vivere sotto pressione. Questo club ha un futuro, stiamo impostando un lavoro con una squadra giovane che darà sicuramente risultati”.

Conte, la risposta alla domanda sul Napoli

Tra i grandi ex bianconeri pure Antonio Conte, ovviamente. Che ha provato a glissare alle sollecitazioni di Gianluca Di Marzio, il super esperto di mercato di Sky che lo ha pungolato sull‘ipotesi Napoli:

“Di base c’è la volontà di riposare, di godermi un po’ la famiglia. È quella la mia priorità quando ho chiuso col Tottenham. Poi certo, nel percorso possono succedere tantissime cose. Però in questo momento penso a godermi quest’atmosfera. Napoli? Bisogna avere sempre grande rispetto ed educazione. Godiamoci questa serata che è magnifica e bellissima, siamo contenti”.

Un modo elegante per smarcarsi e non sbilanciarsi. In realtà sembra proprio che l’ex Ct sia vicinissimo a diventare il nuovo allenatore azzurro.