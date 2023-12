Saudi League: L’Al Ahli frena in casa. Sirene arabe per Eriksen

L'Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic è in fuga a +7 dall'Al Nassr di CR7 che insegue. Si ferma al terzo posto l'Al Ahli di Kessié e Gabri Veiga

10-12-2023 11:53

Dopo il 6-0 in trasferta in Saudi League inferto dall’Al Ahli all’Abha dell’ex viola Tatarusanu si parlava già di record per il club della parte occidentale di Jeddah. Il pareggio casalingo di ieri per 0-0 contro l’ Al-Raed impedisce a Kessié e Gabri Veiga di accorciare le distanze sul secondo posto, detenuto dall’Al Nassr di CR7. A conclusione del turno della 16esima giornata di Saudi League PRO c’è stato anche l’Al Wehda – dell’ex Udinese Ighalo – che ha vinto per 2-0 contro l’Al Akhdoud e va ad insediare l’ottavo posto detenuto dall’Al Ettifaq di Gerrard, sempre più in crisi ma sopra di soli due punti (24).

Al Hilal e Al Nassr in fuga: l’Al Ahli di Kessié e Veiga pareggia

Dopo le rispettive vittorie in questa 16esima giornata di Saudi League PRO di Al Hilal e Al Nassr, si fa sempre più dura la salita per l’Al Ahli che si deve accontentare del terzo posto dopo il pareggio casalingo contro l’Al Raed. Non bastano Gabri Veiga e Kessié -che la scorsa settimana hanno sopraperformato tra gol e assist – a chiudere la gara con una vittoria contro una squadra vicina alla zona retrocessione a soli 13 punti. L’Al Ahli viene dunque raggiunta al terzo posto dall’Al Taawoun di Musa Barrow (anch’essa a quota 31 punti), squadra rivelazione del campionato, e resta sopra l’Al Ittihad di Benzema di soli tre punti (28).

Restano 6 i punti di distacco dell’Al Ahli dall’Al Nassr, attualmente al secondo posto, e 13 i punti dalla prima classificata, l’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic.

Le altre gare di Saudi League PRO della 16esima giornata

Noor al 16‘ e Duarte all’ 84′ chiudono la gara per l’Al Wehda che batte in Saudi League l’Al Akhdoud che precipita al terzultimo posto in piena zona retrocessione. L’ex Udinese Ighalo è stato in campo per tutti e 90 i minuti ma senza trovare il gol. Fajr, il centrocampista marocchino che ha impressionato lo scorso anno al Mondiale, è stato l’uomo partita con due assist per i compagni.

I diritti televisivi della Saudi League PRO sono stati acquistati da La7 che trasmette ogni turno la migliore gara in diretta anche su La7/D (canale 29 digitale terrestre) e in simulcast su La7.it.

Saudi League PRO: sirene arabe anche per Eriksen da gennaio

Non si ferma la fame dei club arabi sul calciomercato: arrivano anche conferme dall’Inghilterra per Eriksen destinato a sbarcare in Arabia Saudita dopo essere stato messo ai margini del progetto Manchester United. L’ex Inter potrebbe lasciare quindi già a gennaio la Premier. Come riportato dalla stampa inglese, lo United avrebbe aperto alla cessione in quanto soddisfatta delle richieste provenienti dalla Saudi Pro League.