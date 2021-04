Saugella Monza: colpaccio, arriva Alessia Gennari

Alessia Gennari sarà una giocatrice della Saugella Monza per la stagione 2021-2022.

Schiacciatrice ricevitrice classe ’91, Gennari è tra legiocatrici italiane di punta in questo ruolo. Negli ultimi quattro anni ha vestito la maglia di Busto Arsizio, con cui ha vinto la CEV Cup 2019 ed è arrivata a giocarsi una Semifinale di Champions League in questa stagione, una Finale Scudetto nel 2019 e una di Coppa Italia nel 2020, la pallavolista emiliana è pronta a vivere la sua prima avventura con la maglia della Saugella Monza tra Serie A1 e Champions League.

“Monza è una realtà che mi ha sempre attratta e ispirata molto – ha detto Alessia – Negli anni ho avuto modo di frequentarla, sia da avversaria che da spettatrice, avendo delle amiche che giocavano qui. Il Consorzio Vero Volley è in crescita, ha tanta voglia di lavorare e rispecchia il mio spirito. La Champions League? La mia prima esperienza, nella stagione appena conclusa, è stata incredibile. Siamo arrivate in Semifinale, contro una delle squadre più forte del mondo. Una avventura pazzesca che spero di poter ripetere con questi colori. La Champions è una competizione molto impegnativa sia dal punto di vista fisico che mentale: è come giocare con la Nazionale. Ci si confronta con club di altri paesi: è molto stimolante. Sono felice di poter disputare la prima annata della Saugella in questa competizione continentale, perchè la vivremo al massimo, insieme. Speriamo che i tifosi possano tornare al palazzetto e supportarci. Senza di loro le partite della passata stagione non permettevano di vivere le gare con la stessa adrenalina, era come se mancasse qualcosa. Mi auguro quindi di rivederli per divertirci insieme”.

OMNISPORT | 28-04-2021 15:21