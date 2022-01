Savoldelli: "Armstrong rivale più forte, Pogacar ha 6-7 anni davanti"

27-01-2022 11:35

Il due volte vincitore del Giro d’Italia Paolo Savoldelli, intervistato da OA Sport, ha rivelato il ciclista più forte affrontato in carriera: “ Pantani in salita era fortissimo e faceva cose che andavano contro ogni logica, ma riusciva sempre a dare spettacolo. Il corridore più forte contro cui ho corso però è stato Lance Armstrong”.

Savoldelli ha analizzato anche il ciclismo di oggi, soffermandosi su alcuni campioni: “Nibali ha già superato la sua fase migliore e fisicamente credo sia in declino. Vincenzo è un corridore che ha speso molto durante tutti questi anni, potrà far bene ma difficilmente lo vedo vincitore di un Grande Giro. Pogacar può vincere per tanto tempo? Magari non dieci anni perché oggi le carriere sono più brevi. Secondo me Pogacar ha davanti ancora 6-7 anni di carriera. Nel ciclismo odierno si inizia ad andare forte sin da giovanissimo e durare per molti anni è difficile. L’uomo è come una macchina, più chilometri fai prima si ferma”.

OMNISPORT