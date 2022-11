SBK, doppietta Ducati: Bautista Campione del Mondo

13-11-2022 09:09

Dopo Checa (2011), un altro spagnolo diventa Campione del Mondo nella SBK. Ci è riuscito Bautista che, in Indonesia, arrivando secondo al termine della Gara 2, ha matematicamente conquistato il titolo. Un grande risultato per il pilota classe 1984 che, nella sua lunga carriera, aveva vinto il titolo 125 nel lontano 2006. Per la Ducati bis iridato: dopo Bagnaia, arriva anche il Mondiale con Bautista.

“Prima che cominciasse la gara ho sentito arrivare la pressione. E’ stato difficile gestire questa situazione. Sapevo di avere più occasioni per vincere ma è andata bene subito. C’era tanta pressione su di me, quindi ho cercato di non commettere errori. Sono contento perchè, anche con tutta questa pressione addosso, siamo stati bravi, siamo riuscito a fare un ottimo lavoro e vincere così il titolo”, le sue parole riportate dal Mundodeportivo