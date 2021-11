Scamacca si sfoga dopo l'arresto del nonno: "Rapporti chiusi"

Sceglie ancora una volta Instagram, Gianluca Scamacca, per prendere le distanze da quanto accaduto a Fidene, nell’estrema periferia di Roma, e che ha visto come protagonista il nonno.

L’uomo, come ha riportato nella giornata di giovedì Il Messaggero, è stato arrestato dopo avere minacciato con un coltello in un locale un cliente e costringendo a intervenire le forze dell’ordine, che lo hanno disarmato e fermato contestandogli diversi reati.

Un episodio increscioso avvenuto a pochi mesi di distanza dall’aggressione a Trigoria messa in atto dal padre dell’attaccante: nel maggio scorso il papà di Scamacca si era introdotto nel campo danneggiando alcune macchine con una mazza da baseball e urlando di voler parlare con Bruno Conti.

Episodi di indubbia gravità, dai quali Gianluca – stimato dal ct azzurro Roberto Mancini e nel giro della Nazionale – ha preso immediatamente le distanze, affermando ancora una volta di non avere alcun rapporto con il padre e la sua famiglia.

“Ribadisco ancora una volta”, continua Scamacca su Instagram, “che io sono cresciuto con mia madre e mia sorella e che sono loro per me la mia famiglia. Nessun altro. Spero quindi di non dover più essere collegato in futuro a notizie e resoconti che riguardano persone esterne al ristretto nucleo familiare formato da me, mia madre e mia sorella.

Vorrei essere giudicato per quello che faccio in campo e fuori senza dover pagare, a livello di immagine e di considerazione dell’uomo che sono, per comportamenti irresponsabili di persone che io non riconosco più da tempo come facenti parte dei miei affetti e della mia famiglia”.