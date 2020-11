Scambio con l'Inter, tifosi napoletani sognano

Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli ha sempre meno tempo per risolvere la grana Milik. Il polacco ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e a gennaio potrà firmare con chi vuole, lasciando poi in estate gli azzurri a parametro zero. L’alternativa, per il Napoli, è convincere Milik a rinnovare il contratto per poi cederlo subito a un’altra squadra, una prospettiva che l’attaccante potrebbe accettare per non trascorrere l’intera stagione in tribuna.

Idea scambio Milik-Eriksen

E che magari potrebbe diventare più attraente se la destinazione individuata per la cessione fosse un top club. Tuttosport, in questo senso, ha buone notizie per il Napoli.

L’Inter, infatti, pare interessata a Milik e pronta a mettere sul piatto due contropartite tecniche molto interessanti: Christian Eriksen o Radja Nainggolan. Il primo, una delusione finora in nerazzurro, è un giocatore che pare solleticare parecchio la fantasia dei tifosi azzurri: nel 4-2-3-1 di Gattuso, il danese avrebbe l’opportunità di esprimersi al meglio come trequartista centrale, nel suo ruolo preferito, cosa che non può fare nel 3-5-2 di Conte.

I tifosi azzurri sperano nell’arrivo del danese

“Eriksen sarebbe ottimo dietro la punta…”, commenta Fabio su una delle pagine Facebook dedicate al tifo azzurro. “Prenderei Eriksen, grande calciatore”, aggiunge Luigi.

“Eriksen di corsa. Lo accompagno io Milik a Milano”, si propone Cosimo. Anche Antonio tra i due interisti sceglie il danese: “Forse la persona ideale in questo modulo è Eriksen piuttosto che Nainggolan anche se a me Radja piace moltissimo”.

Altri tifosi, invece, dubitano che De Laurentiis possa pagare l’ingaggio del danese, che all’Inter prende 7,5 milioni più bonus. “Eriksen guadagna uno sproposito, è un nome fatto a caso”, spiega Antonio. “Sì… e Aurelione fa scambi con gente con contratti da capogiro?”, la chiosa di Diego.

SPORTEVAI | 06-11-2020 11:47