Scambio Isco-Eriksen, Zidane non commenta

Se il papà-agente di Isco manifesta voglia di cambiare aria, Zinedine Zidane non sembra d’accordo. Il tecnico del Real Madrid, alla vigilia del match di Champions con l’Inter, raffredda l’ipotesi di una possibile cessione del talento iberico.

Zizou, in conferenza stampa, a precisa domanda glissa anche su un ipotetico scambio che porterebbe Isco in nerazzurro e Christian Eriksen ai Blancos. “Convincerlo a restare? Isco è un giocatore del Real Madrid, è qui con noi. Dello scambio con Eriksen non parlo”.

Basso profilo sul mercato dunque, mentre riguardo la supersfida di San Siro Zidane non nasconde le proprie ambizioni e quelle del Real. “Firmare per un pareggio? Noi giochiamo sempre per vincere, l’importante è dare tutto”.

OMNISPORT | 24-11-2020 20:55