Scambio Juventus-Psg, la decisione finale dei bianconeri

Un vecchio adagio del calciomercato recita che se un affare che sembrava in dirittura d’arrivo si complica all’improvviso allora è destinato a non andare in porto, in particolare se si parla del mercato di gennaio, dove i club, grandi e piccoli, sono più restii a scucire milioni di euro e a fare cessioni, anche di elementi non indispensabili. E questo è puntualmente avvenuto sull’asse Juventus-Paris Saint Germain, visto che lo scambio tra terzini è ufficialmente saltato.

Mattia De Sciglio resta in bianconero, Laywin Kurzawa rimane in Francia. Sembrava tutto fatto solo 48 ore fa con i due club decisi a concludere l’operazione e i giocatori pronti ad accettare un affare che avrebbe dovuto aiutare i due a trovare più spazio nei nuovi club. E invece nella serata di lunedì hanno fatto capolino i primi dubbi in casa dei campioni d’Italia, divenuti poi certezze poche ore dopo: non se ne fa nulla.

La decisione è stata della società bianconera che, già prossima a cedere Emre Can al Borussia Dortmund (il tedesco non verrà sostituito) ha finito per preferire la certezza rappresentata da De Sciglio che, al netto dei tanti infortuni subiti nei due anni e mezzo a Torino, garantisce duttilità di impiego sulla destra e sulla sinistra, rispetto all’incognita rappresentata da Kurzawa, mancino puro reduce da annate deludenti al Psg.

Un ruolo decisivo, oltre alla volontà della Juventus di non ridurre ulteriormente la quota di giocatori italiani in rosa, lo ha ricoperto anche l’infortunio subito da Danilo nella partita di Coppa Italia contro la Roma. Il terzino brasiliano, curiosamente arrivato a Torino in estate proprio attraverso uno scambio, quello che portò al Manchester City Joao Cancelo, ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra.

Tempi di recupero da stabilire, ma in un momento così delicato della stagione e in vista della ripresa della Champions la Juventus ha preferito mantenere lo status quo alla voce esterni difensivi, con Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e appunto De Sciglio, puntando sull’esperienza dell’ex milanista piuttosto che su Kurzawa al quale si sarebbe dovuto concedere un naturale periodo di ambientamento al calcio italiano.

SPORTAL.IT | 28-01-2020 20:10