Scanzi demolisce De Laurentiis, è polemica sul web

Sta meglio, è sfebbrato ma è arrabbiato per le tante cattiverie che ha letto e sentito in questi giorni. Riferiscono di un De Laurentiis sereno a metà nella sua casa romana dove sta trascorrendo l’isolamento per il Covid-19 contratto assieme alla moglie Jacqueline e ad altri familiari. Il presidente del Napoli ha ricevuto anche tante telefonate di auguri e di solidarietà (compresa quella del suo ex tecnico Carlo Ancelotti, con cui si è intrattenuto a lungo) ma deve ancora ingoiare numerosi attacchi per un comportamento apparso ai più superficiale a dir poco.

Scanzi massacra De Laurentiis

Anche Andrea Scanzi è andato giù pesante e su Facebook ha scritto un lungo post tra ironia (“Uomo sempre simpatico e mai tracotante. Per nulla riverito dai media, che lo trattano come il Re Sole”) e veleno: “Poteva anche solo partecipare in videoconferenza in Lega. Lui però no. Lui è figo. Lui è invincibile. Così esce e va fisicamente all’assemblea….Arriva all’assemblea di Lega “malconcio”. La diagnosi ce la racconta lui: un’indigestione da ostriche. Si noti: “le ostriche”. Perché lui, anche nelle indigestioni, deve evidentemente sottolineare il fatto che è ricco e ci ha la grana. Mica mangia le cotiche, lui.

Per Scanzi De Laurentiis ha sbagliato tutto

Scanzi continua: “Il sempre simpatico e mai tracotante De Laurentiis si intrattiene coi colleghi presidenti (nelle foto dell’evento paiono vicini e senza mascherina). Fa lo stesso coi giornalisti nelle interviste. Poi rientra con un aereo privato, dando un passaggio al presidente del Benevento. Insomma: nonostante i sintomi, sta a contatto con un sacco di gente. Perché lui è figo. Lui è invincibile. Eccetera. Poi, alle 20, gli arriva la prevedibilissima notizia della sua positività. E a quel punto deve darne notizia e avvertire i tanti che ha frequentato in quelle ore. Augurandogli una pronta e piena ripresa, faccio i complimenti al sempre simpatico e mai tracotante De Laurentiis: è riuscito a sbagliare ogni cosa. Se tutti avessero fatto e facessero come lui, ciao core”.

Tifosi divisi sul web

Migliaia le reazioni sul web, e due partiti opposti. C’è chi appoggia Scanzi: “Il mio pensiero va all’autista. Quando in tv ho visto parlare De Laurentis coi giornalisti e poi è salito in macchina (sempre senza mascherina) il mio pensiero è andato all’autista, che era lì per svolgere il suo lavoro e portare il pane a casa e si è dovuto trovare in macchina un riccone spocchioso e senza rispetto per gli altri” o anche: “Una sola cosa che mi posso permettere di dire a certa “gentaglia” è di poter provare sula propria pelle cosa vuol dire aver paura di questo virus poi ne riparliamo eh! “.

In molti però prendono le distanze: “Napoli società e squadra fa due tamponi a settimana. L’ultimo fatto era negativo ed era in atteso del tampone di routine. Non è amato , ma credo che se fosse stato il presidente di una squadra del centro nord sarebbe stato trattato in maniera diversa” e infine: “Aveva fatto un tampone lunedì e l’esito era negativo l’ha rifatto mercoledì e non aveva obbligo di aspettare l’esito da isolato altrimenti i calciatori starebbero sempre in casa e i sintomi certi erano la scioltina, febbre misurata sei volte prima di entrare nella sede di lega, un albergo. Poi giudicate voi”.

SPORTEVAI | 12-09-2020 11:04